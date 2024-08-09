Очередную ракетную атаку ВСУ отразили в Курской области

Врио губернатора Смирнов: в Курской области сбили 4 ракеты и 4 дрона ВСУ

Фото: РИА «Новости»

ВСУ в очередной раз атаковали Курскую область. Системы ПВО сбили четыре украинских ракеты и четыре беспилотника, написал в своем Telegram-канале врио губернатора Алексей Смирнов.

По словам главы региона, военные в эти минуты отражают украинские атаки.

«Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы!» — написал Алексей Смирнов.

ВСУ совершили нападение на Курскую область несколько дней назад. ВС России совместно перебросили к границе дополнительные силы и предотвратили продвижение ВСУ вглубь страны. Вечером 9 августа глава Суджи заявил, что город не находится под контролем украинских боевиков. Он уточнил, что из населенного пункта эвакуируют людей.

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