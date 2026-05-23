Пострадавшие при теракте в Старобельске провели под завалами более шести часов

Пострадавшие при ударе ВСУ по общежитию в Старобельске пробыли под завалами более шести часов. Об этом рассказал «Вестям» заместитель главного врача Луганской республиканской клинической больницы Дмитрий Котуха.

«К сожалению, одному пациенту пришлось ампутировать нижнюю конечность ради спасения жизни. Остальные получили минно-взрывные травмы, осколочные ранения, переломы таза и ног», — отметил врач.

Он уточнил, что всем пострадавшим оказали необходимую помощь, нуждающихся в хирургическом вмешательстве прооперировали.

По последним данным, во время теракта в Старобельском колледже ранения получили 43 студента и преподавателя. Сейчас в больницах ЛНР получают лечение 10 человек, пятеро из которых находятся в тяжелом состоянии, а один — в крайне тяжелом.

Администрация главы Луганской Народной Республики назвала имена 17 погибших: среди них 14 девушек и трое юношей от 18 до 22 лет.