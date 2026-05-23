Минздрав сообщил о состоянии пострадавших при атаке на колледж в Старобельске

Минздрав — о пострадавших в Старобельске: 10 человек в больнице, 5 — тяжелые

В больницах ЛНР лечение получают 10 пострадавших при атаке ВСУ на общежитие колледжа в Старобельске, из них пятеро — в тяжелом состоянии. Об этом сообщил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов, его процитировало РИА «Новости» .

«В больницах Луганской Народной Республики получают лечение десять пострадавших при атаке украинских нацистов на общежитие педагогического колледжа в Старобельске… пятеро пострадавших — в тяжелом состоянии», — рассказал Кузнецов журналистам.

Один из пострадавших в крайне тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести, уточнил он. Амбулаторную помощь получили 32 человека, пострадавших при атаке ВСУ.

Глава ЛНР Леонид Пасечник утром в субботу сообщил, что число жертв удара по общежитию колледжа увеличилось до 10. Спасатели разбирали завалы всю ночь. Участь 11 студентов остается неизвестной, всего пострадали 48 человек. К поискам присоединились волонтеры и местные жители.