Минздрав сообщил о состоянии пострадавших при атаке на колледж в Старобельске
В больницах ЛНР лечение получают 10 пострадавших при атаке ВСУ на общежитие колледжа в Старобельске, из них пятеро — в тяжелом состоянии. Об этом сообщил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов, его процитировало РИА «Новости».
«В больницах Луганской Народной Республики получают лечение десять пострадавших при атаке украинских нацистов на общежитие педагогического колледжа в Старобельске… пятеро пострадавших — в тяжелом состоянии», — рассказал Кузнецов журналистам.
Один из пострадавших в крайне тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести, уточнил он. Амбулаторную помощь получили 32 человека, пострадавших при атаке ВСУ.
Глава ЛНР Леонид Пасечник утром в субботу сообщил, что число жертв удара по общежитию колледжа увеличилось до 10. Спасатели разбирали завалы всю ночь. Участь 11 студентов остается неизвестной, всего пострадали 48 человек. К поискам присоединились волонтеры и местные жители.