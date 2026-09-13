Пострадавшего при атаке на Белгородскую область ребенка доставили в Москву

Одного из четырех детей, пострадавших при атаках ВСУ на Белгородскую область, доставили в федеральную клинику в Москве. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

По данным властей, раненого ребенка утром в воскресенье привезли в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России.

Остальные трое проходят лечение в областной детской больнице. Состояние двоих медики оценивают как средней степени тяжести. Один подросток находится в реанимации в тяжелом состоянии. Ему сделали операцию.

Для корректировки тактики лечения организовали телемедицинские консультации со специалистами федеральных центров. Очередную проведут в понедельник: по ее итогам решат, нужен ли перевод ребенка в федеральную клинику.

Всего при атаке ВСУ на Белгородскую область пострадали 14 человек. Также в результате удара погибла одна женщина.