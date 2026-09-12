При атаке ВСУ на Белгородскую область погиб человек, еще 14 пострадали

За минувшие сутки в результате атаки ВСУ на Белгородскую область погибла женщина и еще 14 человек получили ранения. Об этом в телеграм-канале сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Шуваев.

«В Белгородском округе погибла мирная жительница. Выражаю соболезнования семье, родным и близким», — написал он.

Шуваев уточнил, что ранения получили люди в Шебекинском, Краснояружском, Грайворонском, Борисовском и Белгородском округах.

«Двое взрослых и двое детей в тяжелом состоянии. Врачи прилагают усилия для их спасения, желаю выздоровления. При необходимости будем направлять в федеральные клиники», — добавил врио губернатора.

Всего за сутки ВСУ совершили 13 обстрелов из реактивных систем залпового огня и артиллерии, шесть раз сбросили с БПЛА взрывные устройства. Силы ПВО подавили и сбили 146 украинских беспилотников, заключил Шуваев.

Ранее после атаки БПЛА на Таганрог в городе произошли пожары.