Пострадавшая при обстреле Белгорода 16 сентября умерла в больнице

Женщина, которая пострадала при обстреле Белгорода 16 сентября, скончалась в больнице. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Все эти дни врачи боролись за ее жизнь, но, к огромному несчастью, полученные ранения оказались несовместимы с жизнью», — написал он.

Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшей.

Накануне в Белгороде вновь прогремела серия взрывов. Система ПВО сбила несколько воздушных целей, однако прямое попадание украинских снарядов вызвало пожар в четырех домах, гараже и надворной постройке. Четыре человека получили осколочные ранения, их госпитализировали.

Еще раньше при обстреле ВСУ белгородского села Черемошное пострадали 10 человек, в том числе семь бойцов самообороны.