Десять белгородцев пострадали в результате атаки ВСУ

Гладков: из-за удара ВСУ по селу Черемошное под Белгородом пострадали 10 человек

Украинские боевики ударили по селу Черемошное в Белгородской области, в результате ранения получили 10 человек. Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

По его словам, из-за обстрела пострадали семь бойцов самообороны и глава администрации Яснозоренского сельского поселения. Трое человек находятся в тяжелом состоянии, еще пятеро — в среднетяжелом. Состояние остальных раненых врачи оценили как удовлетворительное.

«Бригады СМП доставляют шестерых пострадавших в городскую больницу № 2 города Белгорода, еще четверых — в областную клиническую больницу», — рассказал губернатор.

Гладков добавил, что на месте ЧП работают экстренные службы.

В этот же день ВСУ с помощью беспилотника атаковали автомобиль на трассе Чайки — Красный Октябрь в Белгородском районе. В результате удара пострадал местный житель. Мужчина получил проникающие ранения брюшной полости и множественные осколочные ранения ног.