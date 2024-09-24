Серия взрывов прозвучала в Белгороде

Серия взрывов прогремела в Белгороде. В этот момент звучали сигналы ракетной опасности, сообщило РИА «Новости».

Об угрозе атаки с воздуха объявили в 19:39 по московскому времени. Через несколько минут в Белгороде раздались громкие звуки в небе. Они звучали с разной интенсивностью.

«Второй раз за день над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей», — отметил позже в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Травмы в Белгороде получили, по предварительным данным, четыре мирных жителя. Пострадавших с осколочными ранениями увезли в городские больницы.

Прямое попадание выпущенных ВСУ снарядов привело к возгоранию четырех домов, гаража и надворной постройки. Пожарные расчеты приступили к тушению пламени.

«Повреждены 23 частных дома, три надворные постройки и пять автомобилей. На месте обстрела разворачивают ситуационный центр для жителей разрушенных и поврежденных домов, родственников раненых и жителей района», — добавил Гладков.

Ранее он сообщил, что украинские боевики нанесли удар по селу Черемошное, в результате пострадали 10 человек. В больницу с ранениями попали семь бойцов самообороны и глава администрации Яснозоренского сельского поселения.