ВСУ ударили по рейсовому автобусу в ЛНР, погибли 9 человек

В ЛНР при ударе ВСУ по рейсовому автобусу погибли девять человек

ВСУ нанесли удар по рейсовому автобусу в Луганской Народной Республике. Как сообщил глава региона Леонид Пасечник , восемь человек погибли на месте. Еще одна пострадавшая умерла в больнице.

Автобус Лисичанск — Стаханов с 15 пассажирами ехал по дороге Золотое — Первомайск. Как рассказал Леонид Пасечник, в реанимацию экстренно привезли 20-летнюю девушку. За ее жизнь боролись медики, однако спасти пострадавшую не удалось. Мать погибшей тоже получила ранения.

Кроме того, травмы получила и 18-летняя девушка, ее госпитализировали. Водителю и еще троим пассажирам оказали медпомощь и отправили на амбулаторное лечение.

В Тульской области после падения обломков БПЛА пострадал мужчина. По словам губернатора Дмитрия Миляева, в ночь на 26 августа в небе над регионом уничтожили восемь украинских дронов.