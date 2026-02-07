Пострадавшая от БПЛА 19-летняя жительница Батайска скончалась

В больнице Батайска в Ростовской области умерла 19-летняя девушка, получившая ранения из-за атаки дрона 18 декабря. Об этом со ссылкой на пресс-службу администрации города сообщило РИА «Новости» .

Все время после налета БПЛА и ранения жительница Батайска находилась в больнице.

«К сожалению, девушка умерла», — отметил собеседник издания.

Из-за атаки беспилотников на Ростовскую область 18 декабря умерли четыре человека, в том числе двое моряков. Аппараты сбили над Ростовом-на-Дону, Батайском и Таганрогом. Также из-за дронов загорелось грузовое судно.

В Батайске ранения получили семь жителей. Троих госпитализировали в больницу.

В ночь на 7 февраля средства противовоздушной обороны нейтрализовали над регионами 82 БПЛА. Налеты отразили в Волгоградской, Брянской, Ростовской, Саратовской, Орловской, Тверской и в других областях.