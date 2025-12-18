Три человека погибли в результате атаки ВСУ на Ростовскую область

В результате атаки украинских беспилотников на Ростовскую область погибли три человека, еще несколько пострадали. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале .

Он отметил, что этой ночью силы противовоздушной обороны ликвидировали беспилотники над Ростовом-на-Дону, Батайском и Таганрогом.

«Из-за атаки на ростовский порт загорелось грузовое судно, два члена экипажа из находившихся на борту погибли, еще три — получили ранения», — написал он.

По словам Слюсаря, огонь разгорелся на площади 20 квадратных метров, пожар потушили. Также обломки БПЛА задели многоэтажный дом в западной части Ростова-на-Дону. Там обошлось без пострадавших.

В Батайске ранения получили семь человек, четверым врачи помогли на месте, троих отправили в батайскую БСМП. Одного спасти не смогли.

До этого ночью Слюсарь заявил, что из-за атаки беспилотников в порту Ростова-на-Дону одно судно получило повреждения. Среди экипажа были жертвы.