Взрыв прогремел в Грозном. Причины выясняются

Утром в среду жители Грозного услышали звук взрыва в городе. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

По предварительным данным, речь может идти о попытке атаки беспилотного летательного аппарата. Минобороны официально эту информацию не подтверждало.

Звук слышали около пяти утра. По информации источника, в местном аэропорту ночью вводили план «Ковер», из-за чего задержали один рейс на Москву.

Telegram-канал Mash Gor опубликовал видео с кадрами предполагаемого взрыва, его сняла камера на жилом доме. В ролике видна яркая вспышка и слышен сильный грохот.

По данным Telegram-канала «Раньше всех. Ну почти», беспилотный летательный аппарат мог попытаться ударить по казарме полка спецназа в Чечне. О разрушениях не сообщается, пострадавших нет.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что отменил приказ о запрете брать в плен украинских военных.