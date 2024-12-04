Взрыв прогремел в Грозном. Причины выясняются
Baza: жители Грозного услышали громкий звук взрыва
Утром в среду жители Грозного услышали звук взрыва в городе. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
По предварительным данным, речь может идти о попытке атаки беспилотного летательного аппарата. Минобороны официально эту информацию не подтверждало.
Звук слышали около пяти утра. По информации источника, в местном аэропорту ночью вводили план «Ковер», из-за чего задержали один рейс на Москву.
Telegram-канал Mash Gor опубликовал видео с кадрами предполагаемого взрыва, его сняла камера на жилом доме. В ролике видна яркая вспышка и слышен сильный грохот.
По данным Telegram-канала «Раньше всех. Ну почти», беспилотный летательный аппарат мог попытаться ударить по казарме полка спецназа в Чечне. О разрушениях не сообщается, пострадавших нет.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что отменил приказ о запрете брать в плен украинских военных.