Кадыров заявил о погибших пленных ВСУ при ударе по университету спецназа в Чечне

В результате атаки украинского дрона на здание университета спецназа в Гудермесе жертв с российской стороны нет, заявил журналистам глава Чечни Рамзан Кадыров. В своем Telegram-канале он написал, что жертвы были среди украинских пленных.

Кадыров назвал Российский университет спецназа кузницей высококвалифицированных бойцов, задействованных в зоне СВО.

«На каждом стратегическом объекте в республике содержатся до 10 украинских пленных, в том числе на территории РУС. Киев, пытаясь навредить нам, сегодня погубил своих же солдат. Впредь Украина должна понимать, что подобными выпадами прежде всего вредит своим гражданам», — подчеркнул глава республики.

Он пообещал «укронатовским шайтанам» жесткое возмездие.

Рамзан Кадыров посетил территорию атакованного университета. Чеченский лидер заявил, что здание восстановят в кратчайшие сроки.