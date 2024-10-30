Кадыров заявил о погибших пленных ВСУ при ударе по университету спецназа в Чечне
В результате атаки украинского дрона на здание университета спецназа в Гудермесе жертв с российской стороны нет, заявил журналистам глава Чечни Рамзан Кадыров. В своем Telegram-канале он написал, что жертвы были среди украинских пленных.
Кадыров назвал Российский университет спецназа кузницей высококвалифицированных бойцов, задействованных в зоне СВО.
«На каждом стратегическом объекте в республике содержатся до 10 украинских пленных, в том числе на территории РУС. Киев, пытаясь навредить нам, сегодня погубил своих же солдат. Впредь Украина должна понимать, что подобными выпадами прежде всего вредит своим гражданам», — подчеркнул глава республики.
Он пообещал «укронатовским шайтанам» жесткое возмездие.
Рамзан Кадыров посетил территорию атакованного университета. Чеченский лидер заявил, что здание восстановят в кратчайшие сроки.