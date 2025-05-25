Европа поставила Украине старые рыболовные сети вместо оружия

Швеция и Дания передали Украине военную помощь в виде старых рыболовных сетей вместо оружия. Об этом сообщило издание Ylе .

По данным журналистов, сети применяют для защиты от российских дронов: огневым группам тяжело с ними бороться из-за высоты полета.

«Украинские солдаты натягивают рыболовные сети между деревьев в горизонтальном и вертикальном положении, что помогает ловить боеприпасы и упавшие дроны», — отметили они.

В частности, Дания выделила рыболовные сети на 2,5 миллиона евро. Авторы уточнили, что после выхода Великобритании из ЕС датским рыбакам запретили ловить рыбу в британских водах, поэтому сети оказались невостребованными в отрасли. Также в передаче рыболовных сетей ВСУ поучаствовали и частные лица.

Ранее стало известно, что Бельгия предоставит Украине военную помощь на миллиард евро.