Поставки истребителей Rafale на Украину не изменят ход СВО

Песков заявил, что истребители Rafale на Украине не изменят ход СВО

Возможная передача Украине французских истребителей Rafale не способна повлиять на ситуацию в зоне специальной операции. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«В этой связи можно выразить только сожаление. Какие бы самолеты ни продавали киевскому режиму, ситуацию на фронтах это изменить не сможет. Как и ту динамику, которую видим не только мы, но и военные эксперты мира», — процитировало его РИА «Новости».

Песков добавил, что Франция продолжает вооружать киевский режим, делает это сейчас и планирует поступать подобным образом и далее.

«Париж не способствует делу мира, занимается разжиганием провоенных настроений», — заключил представитель Кремля.

Днем ранее Украина и Франция подписали соглашение, по которому в течение 10 лет ВСУ получат истребители Rafale, а также новые средства противовоздушной обороны.