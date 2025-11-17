Зеленский подписал «историческое соглашение» с Макроном

Зеленский и Макрон подписали соглашение об усилении боевой авиации Украины

Президент Украины Владимир Зеленский и лидер Франции Эммануэль Макрон подписали «историческое соглашение». Об этом сообщил Telegram-канал «РБК-Украина» .

Официальные подробности о содержании документа неизвестны. По информации агентства Reuters, речь идет о десятилетнем соглашении о поставках самолетов Rafale.

Предположительно, стороны также договорились о поставках киевскому режиму средств противовоздушной обороны и ракет.

По данным украинского издания Страна.ua, главы государств планируют обсудить гарантии безопасности в случае введения прекращения огня в зоне конфликта.

Кроме того, Макрон и Зеленский посетят штаб многонациональных сил, который сейчас существует только на бумаге.

Западные СМИ сообщали, что украинский лидер перед поездкой во Францию испытывал серьезное давление от союзников из Европы, требующих доказательств реальной борьбы с коррупцией в стране.