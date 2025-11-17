Макрон жестом предложил Зеленскому сценарий на вечер
Президент Франции Эммануэль Макрон тонко дал понять Владимиру Зеленскому, каким видит вечерний сценарий. Об этом пошутил Telegram-канал «Пул № 3», опубликовав соответствующее видео.
На кадрах трансляции телеканала Sky News французский лидер провел под ноздрей указательным пальцем правой руки.
Ранее Франция и Украина подписали соглашение, по которому ВСУ в течение 10 лет получат истребители Rafale, а также средства ПВО.
В мае в интернете появились кадры, как Макрон после визита в Киев едет в купе поезда вместе с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьером Великобритании Киром Стармером. Когда к ним заглянули журналисты, глава Пятой республики схватил со стола предмет, похожий на пакетик с порошком, и, смущенно улыбаясь, спрятал его во внутренний карман пиджака.