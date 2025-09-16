Посредников во взятках за госпитализацию из зоны СВО поймали в Петербурге

Сотрудники ФСБ задержали в Санкт-Петербурге нескольких россиян, которых заподозрили в посредничестве во взятке. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

По данным следствия, задержанные предлагали участникам СВО за взятку в 3,5 миллиона рублей организовать госпитализацию, поставить фиктивный диагноз и добиться увольнения из армии. При этом они обещали содействие сотрудников ФСБ.

Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. Управление опубликовало также видео задержания.

Ранее в Крыму двоих сотрудников Госавтоинспекции приговорили к восьми и 10 годам лишения свободы за получение взятки от водителя, который отказался проходить медосвидетельствование и не хотел за это лишиться прав.