Двух сотрудников ГАИ в Крыму приговорили к реальным срокам за получение взятки

Киевский районный суд Симферополя признал двух сотрудников Госавтоинспекции виновными в получении взятки с использованием должностного положения. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

По данным следствия, в феврале прошлого года возле автозаправки в Симферополе дорожные полицейские потребовали у одного из водителей взятку, чтобы не привлекать его к ответственности за отказ проходить медосвидетельствование. Сотрудники ФСБ и Управления собственной безопасности задержали их с поличным.

Суд приговорил одного из сотрудников ГАИ к восьми, другого — к 10 годам лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее сотрудника ГАИ задержали за получение взятки в Ашинском районе Челябинской области. По данным следствия, он требовал у грузоперевозчика деньги за беспрепятственный проезд автомобилей между областью и соседней Республикой Башкортостан.