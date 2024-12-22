Португальские СМИ открыто обвинили Россию в обстреле посольства страны в Киеве после удара ВС РФ по украинским объектам. Об этом посольство РФ в Лиссабоне сообщило в Telegram-канале.

По данным диппредставительства, португальские журналисты искажают факты при освещении повреждений, чтобы «усилить русофобский фон». Российские дипломаты отметили, что здание посольства разрушилось из-за работы украинских ПВО, уже неоднократно доказывавшей свою «эффективность».

В посольстве напомнили, что российские военнослужащие наносят удары исключительно по военным целям и военной промышленной инфраструктуре Украины.

Минобороны сообщило о массированном ударе по Киеву в пятницу, 20 декабря. ВС России успешно поразили пункт управления СБУ и конструкторское бюро «Луч». В ведомстве заявили, что удар стал ответом на обстрел ВСУ западными ракетами «Комбината Каменский» в Ростовской области.