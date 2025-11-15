Посольство Азербайджана в Киеве повредила ракета ВСУ из комплекса Patriot
В посольство Азербайджана в Киеве попала выпущенная ВСУ ракета Patriot. Об этом со ссылкой на военный источник сообщило РИА «Новости».
Собеседник издания уточнил, что на попадание снаряда американского производства указывают кадры повреждений на территории посольства. Если бы в диппредставительство попал «Искандер», воронка была бы больше, подчеркнул он.
«Опубликованные киевским режимом видеоматериалы о повреждении административного помещения на территории комплекса зданий посольства Республики Азербайджан в Киеве однозначно свидетельствуют о прямом попадании в него зенитной управляемой ракеты комплекса ПВО, выпущенной расчетом ВСУ», — отметил источник агентства.
По его словам, при подрыве «Искандера» в воздухе множественные повреждения получили бы не только здания посольства, но и все окружающие его строения. Собеседник издания добавил, что пользователи украинских ресурсов опубликовали множество фото с частями упавших и разорвавшихся ракет комплекса ПВО Patriot.
