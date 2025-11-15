В посольство Азербайджана в Киеве попала выпущенная ВСУ ракета Patriot. Об этом со ссылкой на военный источник сообщило РИА «Новости» .

Собеседник издания уточнил, что на попадание снаряда американского производства указывают кадры повреждений на территории посольства. Если бы в диппредставительство попал «Искандер», воронка была бы больше, подчеркнул он.

«Опубликованные киевским режимом видеоматериалы о повреждении административного помещения на территории комплекса зданий посольства Республики Азербайджан в Киеве однозначно свидетельствуют о прямом попадании в него зенитной управляемой ракеты комплекса ПВО, выпущенной расчетом ВСУ», — отметил источник агентства.

По его словам, при подрыве «Искандера» в воздухе множественные повреждения получили бы не только здания посольства, но и все окружающие его строения. Собеседник издания добавил, что пользователи украинских ресурсов опубликовали множество фото с частями упавших и разорвавшихся ракет комплекса ПВО Patriot.

Ранее в ВСУ участились случаи дезертирства. Боевики на ряде участков покидают позиции, не выдерживая давление ВС России.