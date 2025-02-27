Украинские власти планируют привлекать деньгами добровольцев среди молодежи, так как практически исчерпали возможности для мобилизации. Об этом в эфире радиостанции RMF FM заявил посол Украины в Варшаве Василий Боднар.

Дипломат пояснил, что большинство украинцев, которым должна была прийти повестка, уже мобилизовали.

«Нет такого [необходимого] количества людей, которых можно было бы получить по мобилизации», — рассказал он.

В начале февраля депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что украинская армия останется без бойцов на фронте через полгода, так как солдаты ВСУ продолжат массово дезертировать. Парламентарий добавил, что президент Владимир Зеленский был осведомлен и о колоссальных потерях, и о проблемах с мобилизацией, и о побегах бойцов.

Ранее глава киевского режима заявил, что украинцам в возрасте от 18 до 25 лет предложат особый контракт и они заработают за год службы в ВСУ миллион гривен.