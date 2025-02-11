Зеленский назвал условия контракта ВСУ для 18-летних украинцев

Зеленский: солдаты младше 25 лет заработают за год в ВСУ миллион гривен

Гражданам Украины в возрасте от 18 до 25 лет предложат особый контракт. За год службы в ВСУ они смогут заработать миллион гривен, заявил украинский лидер Владимир Зеленский. Его слова привело агентство УНИАН.

«Мне кажется, очень неплохое предложение для людей, которые сами хотят пойти на один год по контракту. <…> Человек сможет за год заработать плюс ко всему один миллион гривен», — сказал он.

Зеленский отметил, что парни от 18 до 25 лет смогут «после этого года» поступить в вуз, который они выберут сами, без экзаменов. Обучение для них будет бесплатным.

Президент Украины пообещал таким военнослужащим специальные условия по ипотеке. Все проценты будет покрывать государство.

Ранее стало известно, что новобранцев в рядах ВСУ заставят смотреть VR-фильмы. В Минобороны Украины заявили, что это поможет молодым военнослужащим адаптироваться психологически.