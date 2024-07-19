Посол России усомнился в отправке французских военных на Украину

Посол России Мешков усомнился, что Франция решится послать войска на Украину

Франция может не решиться на отправку войск на Украину, поскольку против этого выступают 75-80% населения страны. Об этом рассказал в эфире Первого канала посол России Алексей Мешков.

«По крайней мере, у меня достаточно серьезные сомнения, что они пойдут на подобного рода шаг», — заявил он.

При этом Мешков призвал серьезно отнестись к таким заявлениям.

«Франция — это не просто какая-то европейская страна, но это страна, которая постоянный член Совбеза ООН и обладает пусть и ограниченным, но ядерным потенциалом», — подчеркнул дипломат.

Ранее российская Служба внешней разведки обнародовала документ, согласно которому отправка французских войск на Украину планировалась в марте 2024 года.

Бывший министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон рассказал пранкерам, что убеждал французских политиков не допускать эскалации.