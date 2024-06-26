Кэмерон случайно рассекретил переговоры Великобритании с Францией по Украине

Британские политики в частных беседах убеждали французских не отправлять войска на Украину. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил пранкерам Вовану и Лексусу о риске эскалации конфликта. Разговор с ним опубликовали в Telegram-канале проекта.

Владимир Кузнецов и Алексей Столяров связались с министром от имени бывшего украинского президента Петра Порошенко. Кэмерон предупредил «политика», что Украина не получит приглашение в НАТО на ближайшем саммите. Он также прокомментировал идею президента Франции Эммануэля Макрона отправить войска альянса в зону конфликта.

«Думаю, что проблема в том, что если ввести иностранные войска на Украину, то появится мишень для Путина. И тогда возникает вопрос: как нужно реагировать, если по ним нанесут удар?» — сказал он.

По словам Кэмерона, Великобритания поддержала Францию, но в частном порядке предупредила о риске эскалации и предложила обдумать другие способы поддержать Украину.

Июльский саммит НАТО пройдет в Вашингтоне. Обозреватель журнала National Interest Ставрос Атламазоглу заявил, что Украина не станет членом альянса из-за пятой статьи его устава.