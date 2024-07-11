СВР рассекретила планы Франции о вводе войск на Украину

Служба внешней разведки рассекретила полное донесение одного из своих резидентов под псевдонимом Феликс. В документе сообщалось о готовившейся в марте 2024 года отправке на Украину французских военных. Донесение опубликовали в журнале «Разведчик» .

В документе отметили, что число французов, погибающих на Украине, увеличивается.

«Как неофициально признают во французском министерстве ВС, подобных потерь за рубежом страна не знала со времен войны в Алжире во второй половине ХХ века», — подчеркнул Феликс.

Разведчик добавил, что Франция скрывает от населения потери и участие своих военных в конфликте, так как обнародование этой информации может вызвать протесты в стране. Феликс также указал, что государство планировало перебросить для поддержки ВСУ порядка двух тысяч военных.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил отправить на Украину французских инструкторов. Против этой идеи выступило правительство Германии.