Российский посол в Лондоне Андрей Келин заявил, что провокационные высказывания министра иностранных дел Британии Дэвида Лэмми против РФ — неприемлемы. Об этом сообщило РИА «Новости» .

В беседе с журналистами британского телевидения Келин заявил, что выражения британского дипломата очень невежливые, особенно для его высокой должности. На посту главы МИД страны нельзя пренебрегать дипломатическими правилами.

«Я никогда не встречался с господином Лэмми, но я могу сказать, что на его должности ему стоит больше следить за выражениями, потому что это очень невежливо», — сказал Келин.

Он отметил, что не видел ни одного политика, а тем более министра иностранных дел, который позволяет себе подобное поведение.

Ранее Лэмми заявил, что Россия «отравляет мир», якобы распространяя ложную информацию. Кроме того, он обвинил РФ в разжигании протестов в Европе.

Еще Лэмми отмечал, что Великобритания будет помогать Украине 100 лет. По мнению зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, министр просчитался, потому что Британия «может пойти ко дну в ближайшие годы».