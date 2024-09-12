Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми обещал, что власти страны будут помогать Киеву 100 лет, но Украина не протянет и четверти этого срока. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в соцсети X.

По его словам, британский министр солгал. Украина не протянет и 25 лет.

«Остров под названием Британия может пойти ко дну в ближайшие годы. Наши сверхзвуковые ракеты помогут при необходимости», — написал Медведев, поставив смайл на последней строчке.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США и Великобритания стоят за всеми терактами, организованными Украиной на российской территории.

До этого британские власти ввели санкции против ВКС России, а также включило в обновленный санкционный список командование военно-транспортной авиации РФ. Помимо этого, с 10 сентября вступили в силу ограничения против пяти военных российских судов — «СКИФ-В», «Омский-103», «Муса Джалиль», «Бегей» и «Балтийский».