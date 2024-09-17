Режим президента Украины Владимира Зеленского способен на существование только в условиях продолжающегося конфликта. Такое мнение выразил российский посол в Лондоне Андрей Келин. Его процитировало РИА «Новости» .

Он назвал происходящее на Украине конфликтом «между монизмом и плюрализмом».

«Это то, что мы сейчас действительно имеем в воплощении Зеленского. Это фигура, которая может жить только в условиях этой войны, потому что в противном случае он будет свергнут и ему придется уйти», — подчеркнул дипломат.

Отметим, что украинские чиновники постепенно начинают устраивать демарши против власти Зеленского. Так, например, на конференции по восстановлению республики экс-замглавы офиса президента Ростислав Шурма призвал участников мероприятия поспособствовать прекращению боевых действий на российских условиях, чтобы сохранить саму Украину.