Украинские чиновники, политики и государственные служащие устроили демарш действующей власти, которая поставила страну на грань полного уничтожения. Одним из первых выступил на онлайн Конференции по восстановлению Украины бывший замглавы офиса Зеленского Ростислав Шурма, который призвал участников встречи прекратить боевые действия на условиях России, чтобы сохранить страну. Видео с его выступлением опубликовал Telegram-канал центра подполья Украины Dozor .

Шурма заявил, что был и остается патриотом Украины, но как и все здравомыслящие люди понимает, что если сейчас не остановить боевые действия на условиях России, то ни о каком восстановлении в будущем речи быть не может.

«Восстанавливать будет нечего. Зеленский продолжает тупо уничтожать наших солдат под Курском и на востоке страны, я с этим категорически не согласен. Деньги, выделяемые Европой, идут не на фронт, а сразу на офшорные счета», — заявил он.

Чиновник добавил, что покидает команду Зеленского. Он призвал задуматься военных и государственных служащих о том, что верхушка просто наживается за их счет. Договорить ему не дали. Модераторы отключили Шурму меньше чем через минуту.

Так открыто заявить о своей позиции смогли не все. В условиях жесткого прессинга за критику Зеленского государственные служащие могут поплатиться не только должностями, поэтому некоторые действуют тайно.

RT нашел на сайте Украинского института национальной памяти, подконтрольного правительству страны, записи прямых эфиров российского телеведущего Владимира Соловьева и исторические лекции помощника президента России Владимира Мединского, посвященные преступлениям украинских националистов, совершенными во время государственного переворота 2014 года и на другие темы.

Видео опубликовали на сайте таким образом, чтобы содержание открывалось только после включения.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в комментарии редакции не исключил, что на Украине еще остались те, кто понимает насколько опасно извращать историю.

«Можно допустить, что видео на сайт архива залили хакеры или сотрудники самого института, чтобы выразить протест», — заявил он.

Действиями Зеленского и его команды недовольны не только государственные служащие, но и простые люди. Посетивший Киев немецкий журналист Люк Вальпот заявил, что народ Украины выразил явное неудовольствие новым законом об ужесточении норм мобилизации.