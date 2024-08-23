Newsweek: атака ВСУ на Курскую область не принесет мира

Вылазка ВСУ под Курском оказалось сомнительным решением, которое приведет к серьезным последствиям для Украины. Об этом сообщил американский журнал Newsweek .

«Нападение Украины на Курскую область — это крупная авантюра, которая не принесет мира», — написали в материале издания.

В статье отметили, что после этой атаки непрерывные попытки главы Украины Владимира Зеленского получить больше оружия от Запада, которое могли бы применить для ударов вглубь РФ, только ухудшают положение дел.

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Америка знала о плане Украины напасть на Курскую область. Если бы Штатам не нравились происходящие там события, они могли бы одним щелчком пальцев заставить киевский режим отступить. Также дипломат отметил, что тысячи специалистов США выполняют роль советников при президенте Украины.