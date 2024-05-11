Последствия удара ВСУ по ресторану в Донецке показали на видео | 360°

Спецоперация 11 мая 2024, 15:20 Последствия удара ВСУ по ресторану в Донецке показали на видео РИА «Новости» показало видео с места удара ВСУ по ресторану в Донецке

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Ресторан Paradise в Донецке, который попал под удар украинских боевиков, сильно пострадал. Последствия атаки ВСУ днем 11 мая показало РИА «Новости».

На опубликованных кадрах видно, что здание частично разрушено. На месте удара обнаружили осколки от снарядов, характерных для реактивной системы залпового огня HIMARS. Их отправят на следственную экспертизу.

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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявлял, что в результате атаки погибли двое посетителей и сотрудница ресторана. Еще восемь человек получили ранения различной степени тяжести, среди них есть ребенок 2012 года рождения.

Руководитель республики отмечал, что украинские боевики цинично выбрали день 10-летнего юбилея ДНР для обстрела столицы региона.

Ранее Пушилин заявил, что ВСУ потеряли возможность обстреливать Донецк из артиллерии и перешли на дальнобойные ракеты.