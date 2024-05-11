ВСУ перешли на дальнобойные ракеты при обстрелах Донецка | 360°

Спецоперация 11 мая 2024, 13:53 ВСУ перешли на дальнобойные ракеты при обстрелах Донецка Пушилин: ВСУ стали использовать дальнобойное оружие для обстрелов Донецка РИА «Новости»

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Украинские националисты потеряли возможность наносить удары по Донецку из артиллерии, но перешли на дальнобойные ракеты. Об этом ТАСС сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

По его словам, ВСУ не применяют артиллерийские орудия благодаря освобождению территорий российскими силами. Это помогло снизить интенсивность и поменяло характер обстрелов.

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«Сейчас у противника нет возможности обстреливать районы Донецка простой артиллерией. Но у него есть поставленное Западом дальнобойное оружие, эти ракеты они применяют», — рассказал Пушилин.

Глава ДНР добавил, что санитарную зону нужно создать в зоне СВО для исключения рисков провокаций со стороны ВСУ и защиты российских территорий.

«На Украине сейчас много оружия, радикальных банд, которые встали под эгиду официальных структур. Но не исключаю, что они выйдут из-под контроля и совершат провокации. Санитарная зона необходимая, чтобы обезопасить наши населенные пункты», — подчеркнул он.

Ранее в субботу стало известно, что ВСУ ударили ракетами по Донецку во время подготовки автопробега.