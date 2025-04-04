Последствия атаки беспилотника в подмосковном селе Стремилово попали на видео

Последствия атаки БПЛА в подмосковном селе Стремилово засняли на видео. Кадры оказались в распоряжении 360.ru.
Из-за обломков сбитого беспилотника пострадали жилые дома на улице Заречная и на улице Мира. В зданиях повредило остекление, уточнял ранее глава муниципального округа Чехова Михаил Собакин.
Среди жителей никто не пострадал. На место оперативно прибыли сотрудники экстренных служб.
По данным Минобороны, этой ночью силы противовоздушной обороны сбили 107 украинских беспилотников. Больше всего дронов уничтожили над Курской и Орловской областями — 34 и 30. Над Московским регионом ликвидировали три дрона.
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