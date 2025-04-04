Последствия атаки беспилотника в подмосковном селе Стремилово попали на видео

Последствия атаки БПЛА в подмосковном селе Стремилово засняли на видео. Кадры оказались в распоряжении 360.ru.

Из-за обломков сбитого беспилотника пострадали жилые дома на улице Заречная и на улице Мира. В зданиях повредило остекление, уточнял ранее глава муниципального округа Чехова Михаил Собакин.

Среди жителей никто не пострадал. На место оперативно прибыли сотрудники экстренных служб.

Фото: 360.ru
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Фото: 360.ru
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Фото: 360.ru
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По данным Минобороны, этой ночью силы противовоздушной обороны сбили 107 украинских беспилотников. Больше всего дронов уничтожили над Курской и Орловской областями — 34 и 30. Над Московским регионом ликвидировали три дрона.

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