Последствия атаки беспилотника в подмосковном селе Стремилово попали на видео

Последствия атаки БПЛА в подмосковном селе Стремилово засняли на видео. Кадры оказались в распоряжении 360.ru.

Из-за обломков сбитого беспилотника пострадали жилые дома на улице Заречная и на улице Мира. В зданиях повредило остекление , уточнял ранее глава муниципального округа Чехова Михаил Собакин.

По данным Минобороны, этой ночью силы противовоздушной обороны сбили 107 украинских беспилотников. Больше всего дронов уничтожили над Курской и Орловской областями — 34 и 30. Над Московским регионом ликвидировали три дрона.