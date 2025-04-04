Остекление домов в подмосковном селе Стремилово пострадало при атаке БПЛА

Один украинский беспилотник сбили над Чеховым в Подмосковье. Об этом заявил глава муниципального округа Михаил Собакин в Telegram-канале .

«Сегодня в 02:05 над территорией муниципального округа Чехов силами ПВО сбит один БПЛА. Повреждения получили дома по улице Мира и улице Заречная в селе Стремилово», — заявил он.

По словам Собакина, в зданиях пострадало остекление. Жители травм не получили. На место прибыли сотрудники экстренных служб.

За минувшую ночь, по данным Минобороны, средства противовоздушной обороны уничтожили 107 беспилотников ВСУ. Больше всего дронов сбили над Курской областью — 34. Также 30 БПЛА ликвидировали над Орловской областью. Над Липецкой — 18, над Калужской — семь, над Ростовской — четыре.

Еще четыре дрона уничтожили над Азовским морем, по три беспилотника сбили над Тамбовской областью и Московским регионом, два — над Брянской, и по одному — над Воронежской и Тульской областями.