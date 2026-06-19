ВСУ 14 раз атаковали транспортный цех Запорожской АЭС

Украинские военные вечером 18 июня и в ночь на 19 июня нанесли удар по транспортному цеху Запорожской атомной станции. Об этом сообщила пресс-служба объекта.

Всего зафиксировали не менее 14 ударов. В результате одного из них случилось возгорание в одном из боксов транспортного цеха. Из персонала ЗАЭС никто не пострадал.

«Повреждены здания ремонтной зоны и одного из боксов. Оценить масштаб ущерба не представляется возможным из-за ограничений на проведение осмотров поврежденных объектов и высокой угрозы повторных атак», — отметили в пресс-службе.

На ЗАЭС расценили такие удары как попытку затруднить логистику и перевозку персонала, а также нарушить работу транспортной инфраструктуры станции.

Днем ранее глава Росатома Алексей Лихачев сообщил о гибели сотрудника Запорожской станции при атаке ВСУ на Энергодар.