Пресс-секретарь Ливитт: Трамп недоволен атакой на Украину, но не удивлен

Россия и Украина давно конфликтуют, поэтому очередная атака не шокировала президента США Дональда Трампа. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила об этом на брифинге, сообщило агентство Reuters .

«Он был недоволен этой новостью, но и не удивлен. Это две страны, которые уже очень давно находятся в состоянии конфликта», — сказала она.

Ливитт анонсировала заявление Трампа по этому поводу. Он выступит 28 августа.

Вооруженные силы России ночью нанесли групповой удар высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и ударными беспилотниками, по предприятиям военно-промышленного комплекса и военным авиабазам Украины. Одной из целей стал завод по производству дронов Bayraktar в Киеве.

Ранее Трамп пригрозил выйти из процесса урегулирования конфликта в случае отсутствия результата. Политолог Энгин Озер увидел в этом сигнал президенту Украины Владимиру Зеленскому.