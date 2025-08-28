Трамп угрожал выходом из украинского урегулирования ради давления на Зеленского

Угроза американского лидера Дональда Трампа выйти из процесса украинского урегулирования — это инструмент давления на президента Украины Владимира Зеленского. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» выразил турецкий политолог, ведущий эксперт сети «Анкара–Москва» Энгин Озер.

«Продолжительность этого „безразличия“ прямо пропорциональна скорости продвижения российских войск», — сказал аналитик.

Он отметил, что при любом значительном успехе ВС России Белый дом опять будет «проявлять интерес к Украине». Угроза Трампа выйти — прямой сигнал для Зеленского. США настаивают на ведении дипломатии, исходя из реальной ситуации на поле боя.

По словам Озера, сейчас стороны вступили в стадию, максимально близкую к миру. Если США сосредоточатся на возможном послевоенном размещении войск на Украине и разработают альтернативное решение, это ускорит процесс завершения конфликта.

Ранее Зеленский рассказал, когда начнутся новые переговоры с американским правительством. По его словам, они пройдут в пятницу, 29 августа.