Власти Украины в 2022 году рассматривали идею бегства в Лондон

Экс-глава МИД Украины Пристайко: в 2022 году власти хотели переехать в Лондон

В феврале 2022 года, незадолго до начала спецоперации, на Украине активно обсуждали возможность переезда правительства страны в Лондон. Об этом «РБК Украина» сообщил бывший украинский министр иностранных дел, экс-посол в Великобритании Вадим Пристайко.

«Говорили не про „правительство в изгнании“, а про „продолжение правительства“», — уточнил он и добавил, что эту тему в Киеве поднимали 8–10 февраля 2022 года.

Бывший министр иностранных дел Украины также рассказал, что власти страны искали способы релокации денег и пытались решить вопрос об управлении страной.

Пристайко заявил, что именно он был инициатором данной дискуссии.

Ранее депутат Рады Дубинский заявил, что не видит у президента Украины Владимира Зеленского шансов сохранить власть.