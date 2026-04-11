Последних заложников из Курска сегодня вернут в Россию

Жители Курской области, которых удерживали на Украине, в субботу вернутся домой. Об этом сообщила в MAX уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«Последние курские заложники сегодня вернутся на родину. Они выехали с Украины и двигаются в сторону Беларуси. Еду встречать», — написала Москалькова.

Ранее омбудсмен называла вопрос возвращения удерживаемых жителей одним из приоритетных в ходе переговоров с украинским коллегой.

В начале апреля Москалькова анонсировала обмен военнопленными между Россией и Украиной в преддверии Пасхи, которую в этом году отмечают 12 апреля. Стороны договорились дать им возможность почувствовать праздник: пообщаться со священнослужителями и получить пасхальные угощения.

Накануне Россия и Украина провели обмен телами погибших военных. Киевская сторона отдала 41 павшего бойца, а получила 1000.