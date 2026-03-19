Москалькова анонсировала подготовку новых обменов между Россией и Украиной

Россия и Украина готовятся к очередным обменам военнопленными и гражданскими, об этом рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, сообщил ТАСС .

«Переговоры ведутся, реальные сегодня списки существуют. И мы очень надеемся, что и обмен военнопленными, и возвращение гражданских лиц все-таки состоится», — сказала она.

Москалькова добавила, что дата обычно не уточняется. Она отметила, что омбудсмены России и Украины активно взаимодействуют через различные каналы по вопросу удерживаемых жителей Курской области.

Уполномоченный по правам человека подчеркнула, что вопрос освобождения удерживаемых жителей — один из приоритетных в повестке переговоров.

Россия и Украина обменялись военнослужащими 6 марта. Из украинского плена вернулись 300 российских солдат, а столько же военных ВСУ Москва передала Киеву. Бойцов вернули на Родину спецбортами Ил-76МД.