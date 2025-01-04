После украинской атаки в одном из районов Воронежа ввели режим ЧС

Для более оперативной ликвидации последствий атаки БПЛА в Левобережном районе Воронежа объявлен режим чрезвычайной ситуации. Глава города Сергей Петрин сообщил об этом в своем Telegram-канале .

«Для максимально оперативного начала работ на территории района вводим режим ЧС», — сказал он.

Петрин предупредил, что на горожанах это никак не отразится. Режим ЧС, по его словам, позволит быстро провести все необходимые процедуры для выбора подрядчика восстановительных работ.

Службы уже начали устранять последствия падения БПЛА в Воронеже. Петрин сообщил, что после окончания работ специалисты оценят ущерб.

Днем 4 января военные подавили над Воронежем не менее пяти беспилотников. Несколько дронов упали близ жилых домов на улицах Иркутской и Димитрова, повредив окна квартир. Жильцы эвакуировались. Для них в школе неподалеку открылся пункт временного размещения.