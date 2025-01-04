Квартиры пострадали в Воронеже после атаки украинских БПЛА

Гусев: несколько украинских БПЛА упали на территории жилых домов в Воронеже

Украинские боевики атаковали беспилотными летательными аппаратами Воронеж, несколько из них упали на жилые дома и повредили квартиры. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Воронежской области Александр Гусев.

«Дежурные средства РЭБ и силы ПВО в Воронеже и пригороде обнаружили и подавили не менее пяти беспилотных летательных аппаратов. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Несколько БПЛА упали на территории жилых домов в Левобережном районе и повредили окна в ряде квартир», — написал он.

Гусев отметил, что на месте ЧП работают оперативные службы, более подробная информация уточняется.

«Напоминаю: недопустимо приближаться к БПЛА и их фрагментам! В случае обнаружения опасного предмета сообщите по телефону 112», — добавил губернатор.

Ранее украинский беспилотник попал в легковушку в Шебекине,пострадали два человека.