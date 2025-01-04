Обломки сбитого беспилотника нашли в многоэтажке Воронежа

Экстренные службы Воронежа эвакуировали около 100 жильцов из дома в микрорайоне Левобережный, рядом с которым упал сбитый беспилотник. Специалисты нашли обломки еще одного дрона в другом доме, где сейчас началась эвакуация жителей. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев .

Он добавил, что вопрос с ликвидацией обломков беспилотников пока не решили. Поэтому оцепление территории сохранилось.

«Прошу жителей микрорайона сохранять спокойствие и следовать указаниям специалистов на местах. При этом следует воздержаться от фото- и видеосъемки», — призвал Гусев.

Глава Воронежской области подчеркнул, что часть уже эвакуированных жильцов уехали к родственникам. Остальных разместили в пункте временного размещения в соседней школе. Также власти подготовили автобусы для перевозки людей в ПВР.

О падении сбитых беспилотников на дома в Левобережном районе Воронежа губернатор Александр Гусев сообщил в субботу, 4 января. Он уточнил, что над городом сбили не менее пяти дронов, некоторые из которых упали на территории жилых домов в микрорайоне Левобережный и выбили окна в квартирах.