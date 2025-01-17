Проходившая обучение во Франции 155-я бригада ВСУ, которую власти Украины прозвали «Анна Киевская», потерпела крах. Об этом сообщил британский журнал The Economist .

«Теперь, как сообщается, Зеленский курирует расследование „злоупотреблений властью“, чтобы успокоить французов», — уточнили аналитики.

Военную подготовку под руководством французских инструкторов более двух месяцев проходили только 1400 боевиков ВСУ из отправленных в октябре прошлого года 2000. Более того, из подразделения, находившегося во Франции, дезертировали 50 военнослужащих. Около 1700 солдат, попав на линию фронта, самовольно покинули позиции, что стало причиной краха оборонительных рубежей армии Украины под Красноармейском (украинское название — Покровск).

Журналисты подчеркнули, что украинский лидер Владимир Зеленский взял под контроль расследование злоупотреблений властью в войсках, чтобы ослабить раздражение французского руководства.

Шахта в окрестностях города снабжала сталелитейную промышленность страны коксующимся углем. После ее потери украинская экономика сильно пострадает.