Освобождение Курской области ослабило позиции Украины и поставило жирный крест на возможности киевского режима что-либо выторговать. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил об этом в Telegram-канале .

«На попытках Зеленского что-то выторговать в обмен на курскую землю поставлен жирный крест. Это существенно ослабляет и его позиции, и варианты торга, с которыми Зеленский носится с площадки на площадку», — сказал он.

Вооруженные силы Украины не смогли сохранить занятые территории, несмотря на поддержку Запада. Мирошник увидел в этом доказательство их бессилия перед российским оружием. Зеленский, по его мнению, в глазах международной общественности превратился в «голого короля», продолжая обещать победу над Россией.

Начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов 26 апреля доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Курской области. ВСУ за время операции потеряли более 76 тысяч военнослужащих.