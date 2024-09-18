После падения обломков БПЛА в Тверской области госпитализировали 13 человек

После падения обломков беспилотника в Торопце госпитализировали 13 человек. Об этом сообщил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов, его процитировало РИА «Новости» .

«Госпитализированы 13 человек в состоянии средней степени тяжести, их жизни ничто не угрожает», — заявил он.

Кузнецов отметил, что пострадавшим оказывают всю необходимую помощь.

Ранее губернатор Тверской области Игорь Руденя заявил, что из-за происшествия никто не погиб. Он добавил, что в больницы обращались с легкими травмами и обострениями хронических заболеваний. Жители Торопца уже получили возможность вернуться в свои дома.

Всего, по данным Минобороны, за ночь в небе над пятью российскими регионами уничтожили 54 вражеских беспилотника.