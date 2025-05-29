Обломки беспилотника протаранили элитный ЖК в Москве

На юго-западе Москвы, в элитном жилом комплексе «Миракс Парк», обнаружили обломки сбитого украинского беспилотника. Некоторые из них задели многоэтажку, сообщил Telegram-канал Shot .

Ранее то же издание писало о громких хлопках в районе станций «Озерная» и «Юго-Западная» в российской столице. Mash утверждал, что похожие звуки слышали в Звенигороде и Апрелевке.

Глава города Сергей Собянин сообщил, что ПВО отразили атаку трех летевших на Московский регион беспилотников.

Позднее столичный мэр подтвердил, что обломки беспилотника упали рядом с домом на проспекте Вернадского. Предварительно, никто не пострадал. Многоэтажка также не получила серьезных повреждений.

На месте падения обломков сбитого БПЛА уже работают столичные экстренные службы. Власти ввели временные ограничения в аэропорту Внуково.