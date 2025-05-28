На подлете к Москве за ночь силы ПВО уничтожили 33 беспилотника

Силы противовоздушной обороны ликвидировали еще четыре вражеских беспилотника на подлете к Москве. Всего за ночь уничтожили 33 дрона. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

«ПВО Минобороны продолжает отражать налет вражеских беспилотников. Уничтожено четыре беспилотника, атаковавших Москву», — написал он.

До этого градоначальник заявил о других 29 дронах. По его словам, на местах падения обломков уже работают сотрудники оперативных служб.

Некоторые дроны сбили в Зеленограде. По предварительным данным, повреждений и пострадавших нет.

Также ночью ВСУ атаковали Брянскую область. По словам губернатора региона Александра Богомаза, при отражении воздушной атаки в многоквартирном доме Фокинского района Брянска получили повреждения окна и припаркованные рядом машины.

В прошлую ночь средства ПВО ликвидировали почти 100 беспилотников над Россией. Больше всего дронов уничтожили над Белгородской областью — 56, и над Воронежской — 25.