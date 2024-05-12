После обрушения в доме в Белгороде 10 человек пропали без вести | 360°

12 мая 2024, 16:09
После обрушения в доме в Белгороде 10 человек пропали без вести
Mash: 10 человек пропали без вести после удара ВСУ по многоэтажке в Белгороде
После обстрела ВСУ многоэтажки в Белгороде без вести пропали 10 человек. Такие данные опубликовал Telegram-канал Mash.
По словам источника канала, под завалами обрушившегося подъезда может находиться мать с восьмилетней дочкой и бабушка. Все — члены одной семьи. Жили на пятом этаже.
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Под обломками также мальчик с первого этажа, добавил собеседник Mash. По его данным, сейчас спасатели пытаются подобраться к нему через соседний подъезд и бурят дыру в стене.
Всех остальных жильцов ближайших подъездов эвакуировали. Для размещения людей в городе организовали ПВР.
Удар по многоэтажке на улице Щорса, предположительно, нанесли из района Казачьей Лопани в Харьковской области. Данных о погибших в результате атаки нет. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал только о пострадавших — травмы, по его информации, получили 19 человек.
ВСУ
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обрушение подъезда многоэтажки в Белгороде из-за удара ВСУ
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