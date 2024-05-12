После обрушения в доме в Белгороде 10 человек пропали без вести | 360°

Спецоперация 12 мая 2024, 16:09 После обрушения в доме в Белгороде 10 человек пропали без вести Mash: 10 человек пропали без вести после удара ВСУ по многоэтажке в Белгороде Настоящий Гладков / Telegram

Читать 360 в

После обстрела ВСУ многоэтажки в Белгороде без вести пропали 10 человек. Такие данные опубликовал Telegram-канал Mash.

По словам источника канала, под завалами обрушившегося подъезда может находиться мать с восьмилетней дочкой и бабушка. Все — члены одной семьи. Жили на пятом этаже.

Реклама

Под обломками также мальчик с первого этажа, добавил собеседник Mash. По его данным, сейчас спасатели пытаются подобраться к нему через соседний подъезд и бурят дыру в стене.

Всех остальных жильцов ближайших подъездов эвакуировали. Для размещения людей в городе организовали ПВР.

Удар по многоэтажке на улице Щорса, предположительно, нанесли из района Казачьей Лопани в Харьковской области. Данных о погибших в результате атаки нет. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал только о пострадавших — травмы, по его информации, получили 19 человек.